ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «Фармис» один из ведущих поставщиков медицинского оборудования и медтехники в России. Компания занимается оснащением как отдельных медицинских кабинетов, так и поставкой оборудования для:

клиник,

медицинских и оздоровительных центров,

центров реабилитации,

роддомов,

диагностических и лечебных центров,

а также госпиталей как бюджетных, так и коммерческих.



ООО «Фармис» работает на прямую с производителями медицинского оборудования и медтехники, в курсе быстро меняющегося рынка и поэтому может предложить наиболее выгодные условия, подберет поставщика на замену компаний, ушедших с рынка России. Оборудование подбирается исходя из статистики использования, своевременной поставки, сервиса и обслуживания для обеспечения бесперебойной работы на месте. А также организует поставку, установку и настройку оборудования сразу в ЛПУ.

Все медоборудование поставляется согласно требованиям СанПин.

Вопросы Вы можете задать в рабочие часы с 9.00 и до 17.00 с понедельника по пятницу по телефону 8(473)277-11-48 или запросить КП на адрес электронной почты zakaz@farmis.ru

Компания имеет награды и благодарственные письма от партнеров и производителей далее→