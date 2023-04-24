ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Подбор и поставка оборудование согласно нормам СанПин
ООО «Фармис» один из ведущих поставщиков медицинского оборудования и медтехники в России. Компания занимается оснащением как отдельных медицинских кабинетов, так и поставкой оборудования для:
ООО «Фармис» работает на прямую с производителями медицинского оборудования и медтехники, в курсе быстро меняющегося рынка и поэтому может предложить наиболее выгодные условия, подберет поставщика на замену компаний, ушедших с рынка России. Оборудование подбирается исходя из статистики использования, своевременной поставки, сервиса и обслуживания для обеспечения бесперебойной работы на месте. А также организует поставку, установку и настройку оборудования сразу в ЛПУ.
Все медоборудование поставляется согласно требованиям СанПин.
Вопросы Вы можете задать в рабочие часы с 9.00 и до 17.00 с понедельника по пятницу по телефону 8(473)277-11-48 или запросить КП на адрес электронной почты zakaz@farmis.ru
Компания имеет награды и благодарственные письма от партнеров и производителей далее→