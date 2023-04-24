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zakaz@farmis.ru

8 473 277 1148

Отдел заказов

Запросить КП

zakaz@farmis.ru

8 473 277 1148

Отдел заказов

Пн - Пт: 9:00 - 17:00

Сб-Вс выходной

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ КАБИНЕТОВ

Медицинское оборудование для диагностических и лечебных учреждений

Подбор и поставка оборудование согласно нормам СанПин

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Подбор оборудования

Все оборудование подбирается согласно стандартам СанПин

Бесплатная доставка

Доставим оплаченное оборудование до ТК бесплатно

Гарантия производителя

Все оборудование имеет гарантию производителя

Монтаж и обслуживание

Помощь в монтаже и обслуживании оборудовании

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ООО «Фармис» один из ведущих поставщиков медицинского оборудования и медтехники в России. Компания занимается оснащением как отдельных медицинских кабинетов, так и поставкой оборудования для:

  • клиник,
  • медицинских и оздоровительных центров,
  • центров реабилитации,
  • роддомов,
  • диагностических и лечебных центров,
  • а также госпиталей как бюджетных, так и коммерческих.


ООО «Фармис» работает на прямую с производителями медицинского оборудования и медтехники, в курсе быстро меняющегося рынка и поэтому может предложить наиболее выгодные условия, подберет поставщика на замену компаний, ушедших с рынка России. Оборудование подбирается исходя из статистики использования, своевременной поставки, сервиса и обслуживания для обеспечения бесперебойной работы на месте. А также организует поставку, установку и настройку оборудования сразу в ЛПУ.
Все медоборудование поставляется согласно требованиям СанПин.

Вопросы Вы можете задать в рабочие часы с 9.00 и до 17.00 с понедельника по пятницу по телефону 8(473)277-11-48 или запросить КП на адрес электронной почты zakaz@farmis.ru
Компания имеет награды и благодарственные письма от партнеров и производителей далее→

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